Суд отказался выпустить Саакашвили из тюрьмы по состоянию здоровья

Суд в Тбилиси в понедельник отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в досрочном освобождении или отсрочке приговора по состоянию здоровья, сообщает грузинская служба Радио Свобода. Ранее адвокаты Саакашвили сообщали, что он находится в реанимации. Соратники экс-президента считают, что он был отравлен в тюрьме.

Михаил Саакашвили был в 2021 году приговорён к шести годам лишения свободы по обвинению в злостном превышении должностных полномочий. В мае прошлого года здоровье политика стало ухудшаться, с 12 мая он находится в частной клинике, при этом оставаясь под стражей. 30 января пресс-секретарь Саакашвили Георгий Чаладзе сообщил, что его перевели в отделение реанимации, но директор клиники не подтвердила эту информацию. Члены семьи и адвокаты добивались освобождения Саакашвили, чтобы вывезти его на лечение за границу.

Михаил Саакашвили, по сообщению его команды, назвал решение суда "смертным приговором" себе, вынесенным в интересах его политических противников.

Ранее Саакашвили заявлял адвокатам, что его "убивают в тюрьме теми же методами, что и Сергея Магнитского" и даже "ещё более изощрённо и публично". Он обратился к известному финансисту Уильяму Браудеру с просьбой помочь местным правозащитным группам в создании "нового "Списка Магнитского", не дожидаясь летального исхода". Браудер пообещал способствовать, и попросил адвокатов Саакашвили выслать ему список лиц, которых они считают виновными в предполагаемом отравлении грузинского политика. Он заявил, что передаст список западным правительствам, возможно, для введения санкций.