Тверской суд Москвы отклонил иск руководителя Боевой организации русских националистов Ильи Горячева к Радио Свобода о защите чести и достоинства. Он требовал опровергнуть утверждения из материала "Русский образ" Пригожина", опубликованного на нашем сайте в октябре 2019 года. В тексте рассказывалось о связи обвинённой во вмешательстве в выборы в США россиянки Анны Богачёвой с ФСБ и русскими националистами.

Горячев, отбывающий тюремное наказание, посчитал оскорбительным упоминание о том, что основанную им организацию "Русский образ" в среде националистов называли "сучьим образом" после того, как он дал показания на своего соратника. Он потребовал уточнить, что был не единственным основателем организации "Правоконсервативный альянс" и выступил против ещё нескольких утверждений из текста. В иске он требовал опровержения и компенсации на сумму 40 тысяч рублей.

Суд не нашёл в материале РС заявлений, которые порочили бы Горячева. Судья не увидел в тексте сведений, которые могли бы нанести истцу моральный вред. Решение вынесено 22 июля, но поступило в редакцию Радио Свобода только во вторник, 7 декабря.

Горячев в 2015 году был приговорён Мосгорсудом к пожизненному заключению по делу Боевой организации русских националистов. Он был признан виновным в пособничестве пяти убийствам, создании экстремистской организации, незаконном хранении оружия и бандитизме. Он отбывает наказание в колонии "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе.