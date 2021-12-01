Суд отклонил жалобу Навального на обвинение в мошенничестве

Басманный суд Москвы отказался удовлетворить апелляцию политика Алексея Навального на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила адвокат Вероника Полякова.

Таким образом, суд решил, что дело возбуждено законно, написала в твиттере адвокат. Алексей Навальный участвовал в заседании суда по видеосвязи из колонии.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении Навального и его соратников в декабре 2020 года. По версии следствия, они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу фондов оппозиционного политика. Максимальное наказание по этой статье предусматривает десять лет лишения свободы.

О возбуждении дела стало известно 29 декабря - за день до истечения испытательного срока по делу "Ив Роше". Навальный написал тогда в инстаграме, что ранее ему грозили заменить условный срок на реальный, но в итоге возбудили новое уголовное дело. "СК, уже совсем не стесняясь, просто придумывает чушь", - добавил оппозиционер.

Как ожидается, 1 декабря Басманный суд объявит решение по второй жалобе Навального на возбуждение уголовного дела о неуважении к судье. В феврале суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Позднее на политика завели дело об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела этот процесс.

В июне Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы признал экстремистскими организациями, запретил и ликвидировал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" (ФБК и ФЗПГ ранее были признаны в России иностранными агентами).

После этого в сентябре Следственный комитет возбудил в отношении Навального, а также его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.