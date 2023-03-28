Суд отменил оправдательный приговор художнице по делу о рисунках вульвы

Кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой по делу о рисунках вульвы в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на адвоката художницы.

Информацию об отмене приговора изданию "Новая газета Европа" подтвердила мать Цветковой. По её словам, к решению причастно ФСБ.

По решению суда, дело будет заново рассмотрено в первой инстанции в Комсомольске-на-Амуре.



Юлия Цветкова покинула Россию в ноябре 2022 года, на следующий день после того, как оправдательный приговор был подтверждён в апелляционной инстанции.

Уголовное дело против Цветковой возбудили в 2019 году после публикации рисунков вульвы в паблике "Монологи вагины" в соцсети "Вконтакте". Художницу обвиняли в распространении порнографии. Вину Цветкова не признала.

Следствие по делу шло более двух лет, в течение которых Цветкова находилась под подпиской о невыезде, а также под домашним арестом. В марте 2021 года суд начал рассматривать дело по существу.

Обвинение запрашивало для художницы три года колонии, но в июле прошлого года суд в Комсомольске-на-Амуре оправдал Цветкову по реабилитирующим обстоятельствам. Прокуратура обжаловала приговор. В ноябре 2022 года Хабаровский краевой суд окончательно оправдал Цветкову.

Летом 2022 года Минюст России внёс Цветкову в реестр "иностранных агентов".

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