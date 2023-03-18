Владелец баров в Москве покинет команду после обысков ФСБ

Павел Косов, один из владельцев баров Underdog и La Virgen, покинет команду после обысков, которые в пятницу, 17 марта провели сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Официальное заявление владельцев баров опубликовал в телеграме адвокат Константин Ерохин.

Авторы сообщения отмечают, что персонал заведений деморализован и напуган, а посетителям и участникам проектов в интернете поступают многочисленные угрозы. Владельцы баров считают их реальными.

"Мы боимся повторения рейда и других негативных событий, и готовы сделать все необходимое, чтобы их избежать", — говорится в заявлении.

После обысков сотрудники ФСБ задержали несколько десятков человек – посетителей и сотрудников заведений. После опроса и проверки телефонов их отпустили. По словам адвоката, к некоторым задержанным применяли электрошокер.

На двери бара Underdog после визита сотрудников ФСБ появилась надпись в виде буквы Z. По словам очевидцев, нанести букву и слоган "За Россию" одну из посетительниц заставили проводившие обыск сотрудники силовых структур.

В самом помещении на время обыска включили песни Shaman, "Любэ", а также "Синий платочек" и "Хей, ой, да конь мой вороной". Сотрудник Underdog рассказал "Медиазоне", что посетителей бара заставляли подпевать, угрожая им шокерами, а людей с татуировками просили раздеться.

В начале июля прошлого года телеграм-канал "База" писал, что основатели Underdog и La Virgen столкнулись с угрозами из-за публикации анонса благотворительного маркета виниловых пластинок в поддержку коллектива Kyiv Angels. Это украинская организация, которая заявляет, что помогает ВСУ, медикам и мирным жителям, пострадавшим от войны.

Позднее владельцы заведений сообщили о взломе аккаунта La Virgen, где был опубликован пост. Они сообщили, что пожертвования шли на помощь приюту для животных. По словам адвоката, тогда Косова и других собственников бара задержали в рамках проверки финансирования ими украинских организаций. Ерохин отметил, что его подзащитные дали исчерпывающие объяснения.

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