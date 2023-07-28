Суд отменил перевод шамана Габышева в психбольницу общего типа

Судья Приморского краевого суда отменила решение Уссурийского райсуда о переводе якутского Александра Габышева в якутский психоневрологический диспансер, где бы он находился на более мягком типе лечения. Об этом Сибирь.Реалии сообщил адвокат шамана Алексей Прянишников.
По его словам, на заседании 26 июня представитель прокуратуры поддержал ходатайство о переводе Габышева в психбольницу общего типа, у него не было замечаний по акту медицинского освидетельствования. Но уже на следующий день прокурор Уссурийска Дмитрий Дениш попросил отменить постановление суда и направить дело на новое рассмотрение.
Материал в отношении Габышева будет теперь направлен в Уссурийский районный суд и ходатайство врачей рассмотрят заново.
"Создается впечатление, что просто затягивается процесс, – отметил Прянишников. – Я считаю, что ни одного основания – ни материально-правового, ни процессуального – для отмены постановления суда от 26 числа не было".
- Весной 2019 года Александр Габышев отправился из Якутска в поход в Москву для проведения обряда изгнания президента России Владимира Путина из Кремля. По пути к нему присоединялись люди, он собирал многочисленные митинги. Шамана задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области.
- Позже Габышева поместили в психоневрологический диспансер, а затем против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.
- В октябре 2021 года Якутский городской суд поместил Габышева на принудительное лечение в Новосибирскую психиатрическую больницу спецтипа. Его обвиняли в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
- Жители Сибири и Дальнего Востока до сих пор проводили пикеты и другие акции в поддержку Габышева. В 2020 году правозащитный центр "Мемориал" включил Габышева в списки политзаключенных, "Международная Амнистия" признала его узником совести.
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