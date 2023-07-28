Суд отменил перевод шамана Габышева в психбольницу общего типа

Судья Приморского краевого суда отменила решение Уссурийского райсуда о переводе якутского Александра Габышева в якутский психоневрологический диспансер, где бы он находился на более мягком типе лечения. Об этом Сибирь.Реалии сообщил адвокат шамана Алексей Прянишников.

По его словам, на заседании 26 июня представитель прокуратуры поддержал ходатайство о переводе Габышева в психбольницу общего типа, у него не было замечаний по акту медицинского освидетельствования. Но уже на следующий день прокурор Уссурийска Дмитрий Дениш попросил отменить постановление суда и направить дело на новое рассмотрение.

Материал в отношении Габышева будет теперь направлен в Уссурийский районный суд и ходатайство врачей рассмотрят заново.

"Создается впечатление, что просто затягивается процесс, – отметил Прянишников. – Я считаю, что ни одного основания – ни материально-правового, ни процессуального – для отмены постановления суда от 26 числа не было".