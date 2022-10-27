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Суд постановил удалить расследование Навального о Лаврове

Олег Дерипаска

Суд в Москве потребовал удалить материалы о главе российского МИД Сергее Лаврове по иску миллиардера Олега Дерипаски. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Дерипаски.

Дерипаска подал иск с требованием удалить "порочащие его сведения" и фотографию, на которой он запечатлён с Лавровым и Светланой Поляковой, которую называют "близкой знакомой" главы МИД, в августе 2022 года.

Согласно решению суда, команда оппозиционного политика Алексея Навального должна удалить своё расследование "Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров" в течение десяти дней. В противном случае ответчикам ежедневно будет начисляться штраф в размере 50 тысяч рублей.

В расследовании утверждается, что Полякова и её семья пользовались имуществом Дерипаски, а Лавров в ответ лоббировал интересы бизнесмена в разных странах. Адвокат Дерипаски назвал публикацию "бездоказательной и не имеющей никакой фактической основы".

Также иск Дерипаски касался издания The Insider и компаний-учредительниц ещё двух СМИ, которые опубликовали материалы о Лаврове с использованием фотографии Дерипаски.

  • В 2018 году по иску Дерипаски было заблокировано расследование команды Навального о совместном отдыхе бизнесмена с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько и сотрудницей эскорт-агентства Настей Рыбкой. Тогда суд потребовал от СМИ удалить из публикаций личную информацию о Дерипаске.
  • В начале февраля 2022 года российские СМИ, в том числе Радио Свобода, получили десятки уведомлений от Роскомнадзора с требованием удалить публикации о расследованиях команды Навального и издания "Проект". Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода отказалась удалять материалы и назвала происходящее "актом политической цензуры".

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