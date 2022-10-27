Суд постановил удалить расследование Навального о Лаврове

Суд в Москве потребовал удалить материалы о главе российского МИД Сергее Лаврове по иску миллиардера Олега Дерипаски. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Дерипаски.

Дерипаска подал иск с требованием удалить "порочащие его сведения" и фотографию, на которой он запечатлён с Лавровым и Светланой Поляковой, которую называют "близкой знакомой" главы МИД, в августе 2022 года.

Согласно решению суда, команда оппозиционного политика Алексея Навального должна удалить своё расследование "Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров" в течение десяти дней. В противном случае ответчикам ежедневно будет начисляться штраф в размере 50 тысяч рублей.

В расследовании утверждается, что Полякова и её семья пользовались имуществом Дерипаски, а Лавров в ответ лоббировал интересы бизнесмена в разных странах. Адвокат Дерипаски назвал публикацию "бездоказательной и не имеющей никакой фактической основы".

Также иск Дерипаски касался издания The Insider и компаний-учредительниц ещё двух СМИ, которые опубликовали материалы о Лаврове с использованием фотографии Дерипаски.