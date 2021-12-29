Суд в Петербурге отпустил из СИЗО блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма. Ему избрана новая мера пресечения – запрет определенных действий, сообщает "Медиазона".

Изменить меру пресечения попросил следователь СК, новая мера будет действовать до 8 января. Блогеру будет запрещено выходить из дома с 18:00 до 22:00, ходить на культурно-массовые мероприятия, пользоваться средствами связи и интернетом, а также общаться со свидетелями и представителями СМИ.

Хованский был арестован в июне. Оправданием терроризма следствие посчитало его песню про теракт на постановке мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. Песня была исполнена в 2012 году, через два года блогера вызывали из-за этого на профилактическую беседу в Следственный комитет. Срок давности по преступлению прошёл, однако следствие настаивает, что Хованский снова исполнил своё произведение в 2018-м.

Двое свидетелей в уголовном деле – бывшие сотрудники полиции, выяснила Русская служба Би-би-си, об их связи с МВД сообщило также агентство РБК. Хованский отрицает, что исполнял песню в 2018 году, и принёс за неё извинения. Он уже внесён в списки экстремистов, по предъявленной статье ему грозит заключение на срок до 7 лет.