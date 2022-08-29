Суд продлил арест обвинённому в госизмене новосибирскому физику

Лефортовский суд в Москве продлил арест обвинённому в госизмене новосибирскому физику Анатолию Маслову. 76-летний учёный останется под стражей как минимум до 28 ноября. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на его сына Николая.

Маслов — главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики сибирского отделения РАН. Он специалист в области аэродинамики, в частности, в гиперзвуковых технологиях. Учёный был задержан 28 июня в Новосибирске и после ареста этапирован в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Что именно вменяется ему в вину — неизвестно. Дело засекречено. Россия, вместе с Китаем, одна из двух стран мира, принявших на вооружение гиперзвуковое ракетное оружие. В последние годы ФСБ возбудила ряд дел против учёных, занимавшихся исследованием гиперзвуковых технологий.