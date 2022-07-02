В Новосибирске по делу о госизмене арестован 75-летний физик 

В Новосибирске по делу о госизмене задержали 75-летнего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Об этом сообщает Academ.info со ссылкой на источник в институте. Информацию подтвердил и коллега Маслова – замдиректора по научной работе ИТПМ Евгений Бондарь.

Анатолия Маслова арестовали 28 июня. Затем его этапировали в московское СИЗО "Лефортово". По словам собеседников Academ.info, ученого подозревают в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком и составляющих гостайну. На сайте новосибирского суда информации о делах по статье 275 УК нет.

В ИТПМ изданию рассказали, что основное направление работы Маслова – аэрогазодинамика. Под руководством учёного защищено восемь докторских и 11 кандидатских диссертаций.

"Анатолий Александрович – это ученый-физик, который несколько десятков лет проработал в нашем институте, посвятил всю жизнь служению российской науке. Он около тридцати лет руководил лабораторией, преподавал в НГУ и в НГТУ. Он широко известен как ученый в России и в мире Никто не верит, что он может быть виноват в том, что ему инкриминируют", – рассказал коллега Маслова Евгений Бондарь.