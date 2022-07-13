В Томске начался суд над учёным, обвиняемым в госизмене

Томский областной суд начал рассматривать уголовное дело учёного-физика Александра Луканина, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщается в картотеке суда.

Суд над ученым проходит в закрытом режиме, дело рассматривается коллегией из трех судей.

Луканина задержали 30 сентября 2020 года в Томске сотрудники ФСБ. Он был отправлен в московский СИЗО "Лефортово". Что именно инкриминируют ученому, не известно - расследование уголовного дела засекречено. Ранее СМИ сообщали, что физику вменяют передачу неких засекреченных данных Китаю, в одном из университетов которого он преподавал после выхода на пенсию.

Согласно открытым источникам, сфера научных интересов Луканина - источники питания ускорителей частиц и газоразрядных приборов, электронные устройства для измерения зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физике, а также озонаторы.