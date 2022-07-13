В Томске начался суд над учёным, обвиняемым в госизмене

Томский областной суд начал рассматривать уголовное дело учёного-физика Александра Луканина, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщается в картотеке суда.
Суд над ученым проходит в закрытом режиме, дело рассматривается коллегией из трех судей.
Луканина задержали 30 сентября 2020 года в Томске сотрудники ФСБ. Он был отправлен в московский СИЗО "Лефортово". Что именно инкриминируют ученому, не известно - расследование уголовного дела засекречено. Ранее СМИ сообщали, что физику вменяют передачу неких засекреченных данных Китаю, в одном из университетов которого он преподавал после выхода на пенсию.
Согласно открытым источникам, сфера научных интересов Луканина - источники питания ускорителей частиц и газоразрядных приборов, электронные устройства для измерения зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физике, а также озонаторы.
- В июне дело о госизмене завели против заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета, научного сотрудника Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Дмитрия Колкера. 30 июня его задержали в частной клинике, куда он поступил с диагнозом четвертая стадия рака поджелудочной железы. Колкера обвинили в госизмене за чтение лекций в Китае. Его перевезли в Москву и поместили в СИЗО "Лефортово". Суд арестовал его на два месяца. 2 июля учёный умер в московской больнице, куда его отвезли из изолятора.
- Также в июне по подозрению в госизмене ФСБ был задержан главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов.
- Число дел о госизмене, возбуждаемых против учёных, в последние годы существенно выросло.
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