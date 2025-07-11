Суд разрешил изъять активы "Южуралзолота" в пользу государства

Суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов, связанных с основным владельцем компании "Южуралзолото" Константином Струковым. Как сообщают "Ведомости", активы будут переданы в госсобственность. Заседания проходили в закрытом режиме.

Согласно решению суда, в пользу государства изъяты все акции ПАО "Южуралзолото группа компаний" и 100% доля в ООО "Управляющая компания ЮГК".

Генпрокуратура утверждает, что Струков, будучи депутатом заксобрания Челябинской области, совмещал госслужбу с предпринимательской деятельностью и получал от этого личную выгоду.

Газета "Коммерсант" сообщала, что Струков пытался покинуть страну, несмотря на действующий запрет, но в компании эту информацию опровергли.

Струков занимает 78-е место в рейтинге миллиардеров российского Forbes за апрель этого года, его состояние оценивается почти в два миллиарда долларов.

По данным "Новой газеты Европа" и "Трансперенси Интернешнл – Россия", за два года войны 180 частных компаний в России перешли под контроль государства. В 2023 году российские власти подали рекордные 27 исков о национализации. Чаще всего поводом для изъятия было незаконное владение собственностью и нарушение антикоррупционного законодательства. В 2023–2024 годах российские власти пытались или успешно национализировали активов на общую сумму более одного триллиона рублей.



