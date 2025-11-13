Суд в Башкортостане признал законным приговор журналистке Ольге Комлевой

Верховный суд Башкортостана в четверг, 13 ноября, признал законным приговор Ольге Комлевой - журналистке RusNews и экс-волонтеру закрытого в Уфе штаба оппозиционного политика Алексея Навального.

"Это не просто несправедливый приговор, которого быть не должно в принципе, это упоение жестокостью над женщиной, матерью, женой. Все причастные будут выявлены и понесут ответственность в будущем", - прокомментировала итоги судебного заседания экс-координатор бывшего уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. Её слова приводит Idel.Реалии.

Ранее рассмотрение апелляционных жалоб Комлевой и её защиты на приговор откладывалось из-за того, что в начале осени в СИЗО у журналистки пропадала способность говорить. В четверг, как пишет RusNews, Комлева "успела сказать пришедшим поддержать её людям, что у неё все в порядке".

29 июля 2025 года судья Кировского районного суда Уфы Рафис Набиев признал Ольгу Комлеву виновной в участии в экстремистском сообществе за сотрудничество с ФБК и в распространении "военных фейков". Журналистку приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, подсудимой назначили ограничение свободы на срок один год, лишили ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, а также запретили организовывать и участвовать в массовых мероприятиях в течение пяти лет.

20 октября в письме из СИЗО в городе Дюртюли журналистка рассказала, что с 8 сентября у неё пропала способность говорить. Комлева связала это с неправомерными действиями сотрудников изолятора. "8 сентября во время очередного обыска в камере сотрудники СИЗО проверили моё тело так, что отключилась и я, и речь", - рассказывала осуждённая. До этого, весной 2025 года, она уже жаловалась на подобные неправомерные действия сотрудников уфимского СИЗО-1.

"Медиазона" отмечает, что Ольга Комлева, находящаяся под стражей с марта 2024 года, страдает диабетом второго типа, и первое время родственники с трудом передавали ей в изолятор лекарства.

Вину Ольга Комлева не признала. 15 мая 2024 года правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал журналистку политической заключенной.

Созданный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией и существовавшие ранее в регионах штабы Навального, умершего в колонии в феврале 2024 года, признаны в России экстремистскими организациями.



