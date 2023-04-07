Суд в Беларуси заочно приговорил Валерия Цепкало к 17 годам колонии

Суд в Минске заочно приговорил незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года Валерия Цепкало к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

Также суд лишил политика права занимать должности, "связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей". Обвинение требовало для Цепкало 19 лет колонии.

Суд признал политика виновным по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. Утверждается, что Цепкало, будучи директором Парка высоких технологий, получил более 151 тысячи евро за выбор определенной компании для строительства объекта "Администрации Парка высоких технологий".

Валерий Цепкало – один из кандидатов, не допущенных на президентские выборы в Беларуси. Он покинул страну в июле 2020 года из соображений безопасности – по словам политика, он получил информацию о том, что готовится его арест. Его жена Вероника Цепкало представляла объединенный штаб Светланы Тихановской.

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