Суд в Бишкеке запретил работу Киргизской службы РСЕ/РС в стране

Суд в Бишкеке в четверг вынес решение о запрете работы в Кыргызстане Киргизской службы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Ленинский районный суд киргизской столицы удовлетворил требование министерства культуры страны. Решение последовало за блокировкой сайтов Радио "Азаттык" на киргизском и русском языках в октябре прошлого года. До этого РСЕ/РС отказалось удались со своих сайтов кадры столкновений со смертельным исходом на киргизско-таджикской границе. Президент медиакорпорации Джейми Флай назвал сегодняшнее решение суда "возмутительным". "Наша история показывала, что когда люди хотят найти путь к правдивой информации, цензурированной властями, им удаётся это сделать", - заявил Флай.

Министерство культуры утверждало, что в размещённом на сайтах медиакорпорации видеоролике односторонне изложена позиция таджикской стороны. Это обвинение ответчик отверг, руководство медиа-корпорации расценило шаг властей в Бишкеке как преследование свободных СМИ, подрывающее демократию в Кыргызстане. "РСЕ/РС серьезно относится к своим обязательствам по сбалансированному освещению событий. Мы изучили содержание данного материала и не обнаружили никаких нарушений наших стандартов. Мы не поддадимся давлению с целью удаления сбалансированных материалов с наших сайтов, будь то со стороны Кремля или правительства Кыргызстана", – говорилось в сообщении руководства корпорации.

Адвокаты Радио Азаттык вскоре после оглашения постановления районного суда 27 апреля заявили, что обжалуют это решение. Ответчик настаивает на том, что судья не принял во внимание доводы и основания, представленные в ходе последнего заседания. Жалоба будет подана в городской суд Бишкека.