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Суд в Бресте приговорил россиянку к 1,5 годам колонии за твит о Лукашенко

Суд в Беларуси приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии общего режима за твит об Александре Лукашенко.

Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

Приговор вынес суд в Бресте. В публикации Викхольм в соцсети обвинение усмотрело клевету.

Как отмечают правозащитники, процесс в Московском суде Бреста начался 16 сентября. На слушаниях гражданка России заявляла отводы судье и гособвинителю. Но оба ходатайства не были удовлетворены. Ирина Викхольм также отказалась от назначенного ей адвоката.

Ирине Викхольм 58 лет. С конца мая она находилась в брестском следственном изоляторе, отмечает "Новая газета".

Ее задержали после твита об экстренной посадке борта самолета Ryanair в Минске и аресте бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. По версии следствия, 23 мая, в день, когда произошёл инцидент с лайнером Ryanair, Викхольм опубликовала в твиттере фотографию Лукашенко и "клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства".

Сама Викхольм в ходе предварительного следствия вину не признала. Она утверждает, что уголовное дело против неё имеет политический мотив, передаёт "Интерфакс".

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