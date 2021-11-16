Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Чебоксарах оштрафовал экс-главу местного штаба Навального

Семён Кочкин

Мировой суд в Чебоксарах оштрафовал на 2 тысячи рублей Семёна Кочкина – бывшего главу местного штаба оппозиционера Алексея Навального (признаны в России экстремистскими и запрещены).

Кочкин привлечён к административной ответственности за публикации в твиттере, которые он сделал за последние два года.

Как сказано в материалах дела, Кочкин с октября 2019 года по июль 2021 года опубликовал 15 записей и репостов на своей странице в твиттере. В них упоминаются штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией без указания на то, что в июле 2021 года Мосгорсуд признал их экстремистскими организациями, пишет "Медиазона" (внесена в реестр СМИ-иноагентов).

Представляющий интересы активиста юрист Роман Раймов сказал "7х7", что обжалует решение суда.

Издание отмечает, что ранее Семён Кочкин уехал из России после возбуждения дел об административных правонарушениях и двух штрафов по обвинению в демонстрации в соцсетях запрещенной символики "Умного голосования" и штаба Алексея Навального. В разговоре с корреспондентом "7х7" Кочкин заявил, что не готов сейчас возвращаться в страну, так как, по его мнению, это небезопасно для всех, кто был координатором штабов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG