Суд в Чебоксарах оштрафовал экс-главу местного штаба Навального

Мировой суд в Чебоксарах оштрафовал на 2 тысячи рублей Семёна Кочкина – бывшего главу местного штаба оппозиционера Алексея Навального (признаны в России экстремистскими и запрещены).

Кочкин привлечён к административной ответственности за публикации в твиттере, которые он сделал за последние два года.

Как сказано в материалах дела, Кочкин с октября 2019 года по июль 2021 года опубликовал 15 записей и репостов на своей странице в твиттере. В них упоминаются штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией без указания на то, что в июле 2021 года Мосгорсуд признал их экстремистскими организациями, пишет "Медиазона" (внесена в реестр СМИ-иноагентов).

Представляющий интересы активиста юрист Роман Раймов сказал "7х7", что обжалует решение суда.

Издание отмечает, что ранее Семён Кочкин уехал из России после возбуждения дел об административных правонарушениях и двух штрафов по обвинению в демонстрации в соцсетях запрещенной символики "Умного голосования" и штаба Алексея Навального. В разговоре с корреспондентом "7х7" Кочкин заявил, что не готов сейчас возвращаться в страну, так как, по его мнению, это небезопасно для всех, кто был координатором штабов.