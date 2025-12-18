Суд в Донецке приговорил британца Хейдена Дэвиса к 13 годам колонии

Контролируемый Россией суд в оккупированном Донецке приговорил гражданина Великобритании Хейдена Дэвиса к 13 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника.

О приговоре сообщила в четверг российская Генпрокуратура. Дэвис, как отмечается, был захвачен в плен в Донбассе зимой 2024-го года во время службы в Иностранном легионе.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCDO) заявило, что решительно осуждает приговор Хейдену Дэвису. В заявлении британского ведомства обвинения против него названы "ложными", также подчёркивается, что Дэвис - военнопленный. В министерстве отметили, что, согласно международному праву, военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за участие в боевых действиях, передаёт Русская служба Би-би-си.

Российские власти указали возраст Дэвиса как 30 лет, но в британских СМИ сообщалось, что ему 31 год, и он проживал в Саутгемптоне на юге Великобритании, отмечает AFP. Агентство напоминает, что с 2022 года и начала полномасштабного российского вторжения в Украину уже несколько иностранцев были осуждены судами, расположенными на оккупированных Россией украинских территориях.