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Суд в Киеве отменил запрет на трансляцию русскоязычного канала RTVI

Киевская телебашня

Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ русскоязычного телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины.

Суд признал противоправным решение украинского медиарегулятора о том, что канал не соответствует требованиям европейской конвенции, обеспечивающей свободную ретрансляцию телевидения. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Европейское подразделение RTVI зарегистрировано в Испании, Киев обязан обеспечить свободное вещание участникам Европейской конвенции. В 2020 году украинский регулятор постановил, что русскоязычный канал не соответствует требованиям конвенции, а значит, его вещание можно запретить. До этого вещание канала дважды приостанавливалось в стране по обвинению в распространении российской пропаганды.

Канал, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, а редакция в Москве, заявил, что готов возобновить вещание на Украине. Его генеральный директор Ольга Пивень заявила, что считает решение апелляционного суда "знаковым", не только для редакции, но и для других иностранных каналов, которые вещают по европейской лицензии на территории страны.

На территории страны запрещено вещание десятков российских каналов, в том числе – Первого, ТНТ, "России 1" и НТВ. В 2021 власти в Киеве закрыли несколько оппозиционных каналов, которые были обвинены в пророссийской позиции.

Украина находится на 97-м месте в мире в ежегодном рейтинге свободы прессы, составляемом международной организацией "Репортёры без границ". Это ниже Гаити и Того, но выше, чем большинство стран постсоветского пространства, за исключением стран Балтии, Грузии, Киргизии и Молдавии. Россия расположена в рейтинге на 150-м месте из 180.

  • В 2019 году издание "Проект" связало RTVI со структурами российского государственного "Ростеха" и его главы Сергея Чемезова. На канале эту связь отрицают.

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