Суд в Крыму отправил под стражу после обысков четверых местных татар

Суд в аннексированном Крыму арестовал всех четверых местных татар, которые в среду были задержаны после обысков в их домах.

Жителей Крыма Аметхана Абдулвапова, Ансара Османова, Эрнеста Сейтосманова и Марлена Мустафаева подозревают в причастности к деятельности запрещенной и признанной террористической в России организации "Хизб ут-Тахрир". Суды в Симферополе и Севастополе отправили их под стражу на сроки около двух месяцев.

Центр общественных связей ФСБ заявлял, что четверо крымчан осуществляли антиконституционную деятельность, "основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", передаёт "Интерфакс".

Обыски 9 февраля сотрудники российских силовых структур провели в нескольких регионах полуострова: Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах и под Севастополем. Родственники задержанных рассказали, что обыски начались с 4 утра, при этом мобильная связь и возможность обратится к адвокатам отсутствовала.

Супруга Ансара Османова Мерьем утверждает, что её мужу во время обыска подкинули книги.

Украинские правозащитники, как пишет сайт Крым.Реалии, выступили с заявлением по поводу задержания четверых крымских татар. Его опубликовала правозащитная организация "Крым.SOS". В тексте крымские татары названы жертвами политических репрессий, которые "целенаправленно" проводят на полуострове российские власти. Правозащитники, среди прочего, указали на "грубое нарушение норм международного гуманитарного права" и призвали арестованных освободить. В "Крымской солидарности" сообщили, что взятые под стражей Османов, Сейтосманов и Мустафаев являются активистами, которые посещали судебные процессы по "делам крымских мусульман".