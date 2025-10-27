Суд в Магадане заочно приговорил главного редактора "Важных историй"

Суд в Магадане заочно приговорил главного редактора издания "Важные истории" Алесю Мароховскую к 10 месяцам исправительных работ по делу о неисполнении обязанностей участника российского реестра так называемых иностранных агентов.

С журналистки также планируют взыскивать 10 процентов её заработка в пользу государства, сообщила прокуратура Магаданской области. Она не живёт в России, "Важные истории" там не зарегистрированы.

Родившуюся в Магадане Мароховскую внесли в список так называемых агентов в августе 2021 года. О возбуждении против нее уголовного дела стало известно в декабре 2024 года, напоминает канал "Настоящее время". В январе её объявили в международный розыск.