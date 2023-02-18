Суд в Мексике запретил университету обсуждать плагиат в работе судьи

Суд в Мексике запретил крупнейшему университету страны обсуждать дело судьи Верховного суда, обвинённую в плагиате диссертации.

"Университет сожалеет и не может согласиться с судебным постановлением, которое направлено на то, чтобы заставить университет замолчать и ограничить свободу и право общества на получение информации", говорится в заявлении Национального автономного университета Мексики.

Ранее Совет университета установил, что диссертация судьи Верховного суда Мексики Ясмин Эскивель 1987 года является почти точной копией работы Эдгара Гутьерреса, представленной годом ранее. Доля плагитата в ней составляет 90%. Несмотря на выводы университет заявил, что у него нет полномочий, чтобы лишить Эскивель диплома или профессиональной лицензии.

Эскивель заявляет, что это Гутьеррес скопировал её работу, а она "стала объектом кампании по распространению лжи и клеветы".

Президент Мексики Андрес Обрадор, который выдвинул Эскивель на должность министра в 2019 году, заявил, что "расследование было проведено с целью нападок на его правительство". В апреле 2022 года Эскивель заблокировала расследование о незаконном финансировании брата Обрадора.