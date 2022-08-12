Журналистке Марии Борзуновой запретили въезд в Беларусь

Журналистке Марии Борзуновой, сотрудничавшей с телеканалом "Дождь", запретили въезд в Беларусь. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, ссылаясь на базу данных МВД Беларуси. На сайте белорусского МВД указано, что въезд Борзуновой в страну "запрещен и нежелателен".

Мария Борзунова освещала на телеканале "Дождь" послевыборные протесты в Беларуси в 2020 году. В России она признана "иностранным агентом" из-за денежных переводов, которые она получала от друзей и коллег из Беларуси и США. По словам Борзуновой, переводы на небольшие суммы покрывали долги за совместные обеды, когда она расплачивалась за друзей.

"С учетом того, что я стала иноагентом из-за переводов от гражданки Беларуси, получается, что я агент страны, в которую мне даже запрещен въезд," - прокомментировала Борзунова решение белорусских властей.

Телеканал "Дождь" работал в России с 2010 года. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключён из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2021 в России он был объявлен "иностранным агентом". После начала военного вторжения России в Украину канал был вынужден приостановить работу. 6 июня он получил разрешение на вещание в Латвии.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. С конца 2020 года в реестр так называемых СМИ – иностранных агентов стали включать и частных лиц.

14 июля президент России Владимир Путин подписал новый закон, регулирующий статус так называемых иностранных агентов в России. Теперь для получения этого статуса не обязательно получать финансирование от иностранцев – достаточно "находиться под иностранным влиянием". Новые правила вступят в силу с 1 декабря.

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