Суд в Москве арестовал на два месяца историка Павла Сюткина

Историка и блогера Павла Сюткина отправили в следственный изолятор по делу о так называемых фейках о российской армии. Меру пресечения избрал в четверг Черемушкинский суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

Как отмечает SOTAvision, Сюткин проведет в СИЗО как минимум до 8 декабря. Заседание по мере пресечения, по информации корреспондента издания, состоялось уже после закрытия суда, поэтому на нём присутствовали только адвокат Евгения Григорьева и жена писателя Ольга Сюткина. По её словам, она ожидала, что её мужа отправят под домашний арест.

8 октября Павла Сюткина задержали в Москве. По данным следствия, он опубликовал в телеграм-канале посты с "заведомо ложной информацией о действиях Вооружённых сил России против мирного населения Украины".

Сюткин и его жена Ольга ведут телеграм-канал, посвящённый истории русской кухни. Ранее провоенные блогеры и прокремлёвские активисты неоднократно писали доносы на Павла Сюткина и называли его "русофобом и сторонником укртеррора", отмечал канал "Осторожно, новости".

Павел Сюткин - автор нескольких книг об истории русской и советской кухни. Сотрудничал с рядом СМИ, в том числе в прошлом и с федеральными телеканалами и радиостанциями. "Новая газета Европа" отмечает, что Сюткин - кандидат исторических наук и член комиссии по гастрономическому туризму при Ростуризме. Он часто давал комментарии в программах о кулинарии на федеральных каналах.

