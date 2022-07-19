Суд в Москве оштрафовал активистку за акцию "Нам не отмыться от крови"

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей антивоенную активистку Людмилу Анненкову по статье о "дискредитации армии". В конце мая Анненкова и другая активистка, Наталья Перова, вышли к зданию Министерства иностранных дел России в белых платьях, облитых красной краской. Свою акцию они назвали "Нам не отмыться от крови".

Как сообщает "ОВД-Инфо", на заседании суда выступил сотрудник Центра по противодействию экстремизму, который заявил, что "во всем мире те, кто в белых платьях, дискредитируют действия российских войск и против спецоперации".

Адвокат Екатерина Селезнева, представлявшая интересы Анненковой, отметила, что её подзащитная и Перова подверглись преследованиям по трем разным статьям из-за одной и той же акции. Они были арестованы на семь суток по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции, затем оштрафованы по статье о нарушении митингового законодательства, а также на обеих были составлены протоколы по статье о "дискредитации" российской армии. Дело в отношении Перовой суду еще предстоит рассмотреть.

Сегодня же Людмила Анненкова рассказала телеграм-каналу SOTA, что она и Перова покинули Россию. В настоящее время они находятся в Мексике.