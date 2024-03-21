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Суд в Москве заочно арестовал активистку Ольгу Мисик

Ольга Мисик
Ольга Мисик

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал по делу об оправдании терроризма активистку Ольгу Мисик. Об этом сообщает "Медиазона".

Дело против Мисик завели из-за поста в соцсети X, написанного после гибели российского провоенного блогера Владлена Татарского. Он был взорван во время лекции в кафе в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года, 42 человека тогда получили ранения.

Российское следствие обвинило в организации покушения украинские спецслужбы. Было возбуждено уголовное дело о терроризме. Обвиняемая Дарья Трепова получила 27 лет колонии.

"Убийство фашиста равно сохранению жизней нормальных людей. Ценность жизни убийцы никогда не будет равна ценности жизни обычного человека", — написала Мисик после гибели Татарского.

Мисик сейчас не в России. Она уехала после вынесения ей обвинительного приговора по делу о вандализме после акции протеста против приговора во делу "Нового величия". Тогда было облито краской здание Генпрокуратуры в Москве.

Ольга Мисик стала известна в 2019 году после летних протестов в связи с выборами в Мосгордуму. Мисик было 17 лет, она читала вслух Конституцию полицейским, которые участвовали в разгоне протестующих.

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