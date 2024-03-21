Суд в Москве заочно арестовал активистку Ольгу Мисик

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал по делу об оправдании терроризма активистку Ольгу Мисик. Об этом сообщает "Медиазона".

Дело против Мисик завели из-за поста в соцсети X, написанного после гибели российского провоенного блогера Владлена Татарского. Он был взорван во время лекции в кафе в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года, 42 человека тогда получили ранения.

Российское следствие обвинило в организации покушения украинские спецслужбы. Было возбуждено уголовное дело о терроризме. Обвиняемая Дарья Трепова получила 27 лет колонии.

"Убийство фашиста равно сохранению жизней нормальных людей. Ценность жизни убийцы никогда не будет равна ценности жизни обычного человека", — написала Мисик после гибели Татарского.

Мисик сейчас не в России. Она уехала после вынесения ей обвинительного приговора по делу о вандализме после акции протеста против приговора во делу "Нового величия". Тогда было облито краской здание Генпрокуратуры в Москве.

Ольга Мисик стала известна в 2019 году после летних протестов в связи с выборами в Мосгордуму. Мисик было 17 лет, она читала вслух Конституцию полицейским, которые участвовали в разгоне протестующих.

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