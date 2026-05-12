Суд в Москве заочно приговорил главреда "Дождя" Дзядко к 8 годам

Головинский суд Москвы во вторник заочно приговорил главного редактора телеканала "Дождь" Тихоня Дзядко к 8 годам лишения свободы, обвинив журналиста в распространении так называемых фейков о российской армии за посты в его телеграм-канале об убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене.

Помимо срока в колонии общего режима суд назначил Дзядко штраф в 250 тысяч рублей и на четыре года запретил администрировать сайты. Гособвинение запрашивало ему 8 лет и 5,9 миллиона штрафа, отмечает "Медиазона".

Журналисту вменили также статью Уголовного кодекса об уклонении от исполнения законодательства об "иноагентах".

Поводом для дела о "фейках" стали два поста о "разрушении городов" и "убийствах российскими военными мирных граждан в Буче и Ирпене посредством расстрела". Прокуратура заявляла, что в постах содержалась "ложная информация о насильственных действиях российских военных" в Киевской области Украины.

"Медиазона" уточняет, что речь идёт о постах за июль и декабрь 2022 года, в которых были ссылки на репортаж из Бучи и расследование The New York Times об убийстве мирных жителей в Киевской области.

Статью об "иноагентстве" Дзядко вменили из-за отсутствия плашек в постах.

Тихон Дзядко был объявлен в розыск в апреле 2025 года. В октябре его заочно арестовали. Тогда же главреда "Дождя" внесли в список террористов и экстремистов. В 2022 году Минюст внёс журналиста в список "иноагентов". После этого его штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки.

Это далеко не первый приговор сотрудникам "Дождя", который приостановил работу в России 3 марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В феврале прошлого года суд в Москве заочно приговорил главу информационной службы телеканала Екатерину Котрикадзе к восьми годам колонии общего режима. Её также осудили по статьям о распространении военных "фейков" и нарушении закона об "иностранных агентах".

В 2023 году Генпрокуратура России признала нежелательной в России деятельность двух иностранных филиалов телеканала "Дождь".





