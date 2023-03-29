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Суд в Москве запросил 7 лет колонии пенсионеру за два коммента в сети

В Тимирязевском районном суде Москвы проходит заседание по делу 62-летнего пенсионера Михаила Симонова. Государственный обвинитель запросила для него семь лет лишения свободы. Симонову вменяется в вину распространение так называемых фейков о российской армии. В основе дела лежат два комментария, оставленных Симоновым во ВКонтакте.

Комментарии были размещены под постами об обстрелах российскими войсками Киева и Мариуполя. Симонов написал: "Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!" и "Российские лётчики бомбят детей". По версии обвинения, тем самым Симонов ввёл читателей в заблуждение относительно правомерности действий армии.

Издание "Медиазона" сообщает, что в суде выступили две свидетельницы обвинения. Они утверждали, что после того, как увидели комментарии Симонова, немедленно обратились на горячую линию МВД, потому что слова Симонова противоречили сводкам Минобороны, и они "не верят в преступления российской армии".

Михаил Симонов в последние годы жил в Беларуси. 9 ноября прошлого года он приехал в Москву и был задержан. Гагаринский районный суд поместил его в СИЗО. Как отмечало издание SotaVisiоn, обвиняемый "плохо слышит и с трудом говорит". Он подчеркивал в суде, что у него имеются многочисленные заболевания, но, несмотря на это, его оставляли под стражей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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