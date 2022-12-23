Суд в Новосибирской области закрыл дело экс-депутата, сбившего ребёнка

Суд в Новосибирской области прекратил уголовное дело против бывшего районного депутата от "Единой России" Сергея Мамонтова по примирению сторон. В октябре он переехал шестилетнего ребёнка и уехал. Об этом сообщают Сибирь.Реалии.

Прокуратура обжаловала решение суда. Там уточнили, что прекратить дело просила сторона потерпевшего. В ноябре стало известно, что Мамонтов выплатил матери пострадавшего мальчика миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Она подтвердила, что получила от депутата сумму, о которой просила, но её размер уточнять отказалась.

В конце октября 67-летний районный депутат Мамонтов сбил ребёнка, после чего подошёл пострадавшему, попытался его поднять, затем вернулся в машину и уехал. Позже мальчика госпитализировали со множественными травмами. Сообщалось, что его определили в реанимацию в стабильно тяжёлом состоянии.

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Автомобиль депутата объявили в розыск, однако Мамонтов пришёл в полицию сам. Медосвидетельствование показало, что во время ДТП депутат был трезв. Мамонтова арестовали на 11 суток по административному делу за нарушение правил дорожного движения, которое причинило здоровью вред средней тяжести, и за оставление места ДТП. Также его лишили водительских прав на полтора года.

Позже на Мамонтова завели уголовное дело по статье о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в состоянии, опасном для жизни и здоровья. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Также Мамонтова лишили мандата районного депутата и исключили из партии "Единая Россия".