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На Камчатке отменили приговор депутату, который застрелил человека

Игорь Редькин

Суд на Камчатке отменил приговор бывшему депутату регионального заксобрания от "Единой России" Игорю Редькину, который в прошлом году застрелил человека на свалке, спутав его с медведем.

Как сообщается на сайте местной прокуратуры, сторона обвинения в апелляции ссылалась на процессуальные нарушения при рассмотрении дела и на мягкость назначенного наказания. В результате уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

В августе этого года суд признал Редькина виновным в причинении смерти по неосторожности, а также в незаконной охоте. Его приговорили к году ограничения свободы, однако с учетом того, что во время следствия Редькин находился под домашним арестом, окончательный срок сократили до девяти месяцев.

По версии следствия, в августе 2021 года Редькин без разрешения на охоту застрелил из карабина бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотничьим угодьям. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

Затем депутат приехал на свалку и выстрелил три раза по цели, "имевшей визуальное сходство с бурым медведем". Одна из пуль попала в мужчину, который собирал металлолом - он скончался в больнице. После этого депутата по его просьбе исключили из "Единой России".

Игорь Редькин занимает 20 строчку в рейтинге самых богатых госслужащих по версии Forbes. В прошлом году журнал оценил его состояние в 715,7 миллиона рублей.

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