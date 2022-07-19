Бывшего единоросса оштрафовали за незаконную охоту на волков

Суд в Свердловской области приговорил к штрафу бывшего депутата Курганской областной думы от партии "Единая Россия" Дениса Хахалова. Экс-депутата и пятерых его сообщников обвинили в незаконной охоте в составе группы лиц. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Хахалов должен будет заплатить 600 тысяч рублей штрафа, четверо соучастников охоты – от 500 до 600 тысяч рублей. Ещё одному фигуранту дела суд назначил три года лишения свободы условно. Все шестеро не признали свою вину и просили суд их оправдать.
В феврале 2021 года охотники убили как минимум четырёх волков. Одного из них, ещё живого, они переехали на снегоходе, замахивались на него ногами и засунули ему в пасть ружьё. Видео с издевательствами участники охоты опубликовали в соцсетях. На записи видно, что снег залит кровью, а мужчины смеются и одобрительно комментируют свои действия. Позже Хахалов объяснил свою жестокость тем, что "у него закончились патроны, а раненый зверь пытался его атаковать".
По факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело. Хахалова "с позором" исключили из "Единой России". В июле 2021 года он "добровольно-принудительно" сдал мандат депутата Курганской областной думы.
- В апреле 2022 года депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина приговорили к трём годам условно по делу о незаконной охоте. По версии следствия, Рашкин застрелил лося в Саратовской области, не имея на то лицензии, – после чего разделал тушу и положил её в багажник машины.
- В июне 2021 года уголовное дело о незаконной охоте было возбуждено против магаданского депутата от "Единой России" Александра Крамаренко. Он опубликовал свою фотографию с надписью "Чукотка 2021" из 178 мёртвых гусей. Крамаренко отрицал вину, утверждая, что на фото не он и не гуси, а "перьевые чучела птиц". В декабре депутата нашли мёртвым в своём офисе.
- Максимальное наказание по статье о незаконной охоте – пять лет лишения свободы. Согласно статистике на портале "Достоевский", чаще всего обвиняемых по этой статье приговаривают к реальному и условному лишению свободы.
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