Бывшего единоросса оштрафовали за незаконную охоту на волков

Суд в Свердловской области приговорил к штрафу бывшего депутата Курганской областной думы от партии "Единая Россия" Дениса Хахалова. Экс-депутата и пятерых его сообщников обвинили в незаконной охоте в составе группы лиц. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Хахалов должен будет заплатить 600 тысяч рублей штрафа, четверо соучастников охоты – от 500 до 600 тысяч рублей. Ещё одному фигуранту дела суд назначил три года лишения свободы условно. Все шестеро не признали свою вину и просили суд их оправдать.

В феврале 2021 года охотники убили как минимум четырёх волков. Одного из них, ещё живого, они переехали на снегоходе, замахивались на него ногами и засунули ему в пасть ружьё. Видео с издевательствами участники охоты опубликовали в соцсетях. На записи видно, что снег залит кровью, а мужчины смеются и одобрительно комментируют свои действия. Позже Хахалов объяснил свою жестокость тем, что "у него закончились патроны, а раненый зверь пытался его атаковать".

По факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело. Хахалова "с позором" исключили из "Единой России". В июле 2021 года он "добровольно-принудительно" сдал мандат депутата Курганской областной думы.