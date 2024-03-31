Суд в Оренбурге арестовал владельца ЛГБТ-клуба Pose

Суд в Оренбурге арестовал до 18 мая владельца ЛГБТ-клуба Pose арестовали по обвинению в деятельности экстремистской организации. Речь идёт о несуществующем "международном общественном объединении ЛГБТ", ранее запрещённом российскими властями.

Пресс-служба суда не раскрывает имя арестованного. По всей вероятности, это предприниматель Вячеслав Хасанов, пишет "Коммерсантъ".

По версии следствия, владелец клуба подбирал персонал, утверждал травести-артистов, выкладывал фото и видео выступлений, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, в телеграм-канале и контролировал финансово-хозяйственную деятельность".

По делу ранее были арестованы администратор клуба Диана Камильянова и арт-директор Александра Климов. Вчера стало известно, что Росфинмониторинг внёс их в список экстремистов и террористов.

"Международное общественное движение ЛГБТ" в ноябре было запрещено в России решением Верховного суда по запросу министерства юстиции. Запрещённой организации на самом деле не существует, но суд решил, что активистов ЛГБТ+ в мире объединяют общие признаки, которые можно посчитать участием в одном движении.

Дело оренбургского клуба Pose стало первым возбуждённым в России делом по уголовной статье об организации деятельности экстремистской организации из-за причастности к ЛГБТ.

Сотрудникам оренбургского клуба грозит до 10 лет лишения свободы.