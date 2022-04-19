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Суд в Ростове приговорил крымского политзаключённого к 17 годам тюрьмы

Эмиль Зиядинов

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 19 апреля приговорил детского тренера из аннексированного Крыма Эмиля Зиядинова к 17 годам лишения свободы по обвинениям в организации деятельности террористической организации и попытке насильственного захвата власти. Он осуждён за участие в исламском движении "Хизб ут-Тахрир", которое российские власти считают террористической организацией.

О приговоре Зиядинову, которого следствие назвало одним из лидеров крымского отделения "Хизб ут-Тахрир", сообщает редакция Крым.Реалии со ссылкой на организацию "Крымская солидарность". Отмечается, что крымчанин должен отбыть первые 4 года в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

После аннексии Россией Крыма российские власти стали преследовать участников "Хизб ут-Тахрир", которая действует в Украине легально. За связи с организацией осуждены десятки человек, прежде всего крымских татар. Правозащитники отмечают, что в идеологии "Хизб ут-Тахрир" не содержится призывов к насилию.

Центр "Мемориал" признал Зиядинова политическим заключённым. Он свою вину не признаёт. "Мы никогда не согласимся с теми обвинениями, которые пытаются навешать на наших родных", – отметил в интервью "Крымской солидарности" брат осуждённого, Селим Зиядинов.

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