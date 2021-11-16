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Суд отменил заочный арест обнародовавшего записи с пытками во ФСИН программиста

Разыскное дело Сергея Савельева

Кассационный суд в Саратове отменил заочный арест белорусского программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам архив с записями пыток в тюремной больнице и в колониях в России. Об этом сообщила его адвокат Снежана Мунтян.

Уголовное дело против него прекращено. Ранее этого потребовала прокуратура. Ведомство сослалось на то, что обстоятельства возможного преступления Савельева не установлены, а дело возбуждено до завершения результатов проверки, по итогам которой это могло произойти.

Савельев обвинялся в незаконном получении доступа к охраняемой законом информации – видеозаписям с пытками. Как утверждается, он смог получить их благодаря тому, что администрировал сети ФСИН, когда сам находился в заключении. Сам он сейчас находится во Франции, где запросил политического убежища.

Видеоазписи с пытками были обнародованы в начале октября. После этого возбуждены 12 уголовных дел. Уволены около 20 человек. О задержании подозреваемых не сообщалось.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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