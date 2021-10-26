Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Саратове запретил инструкции по созданию топоров

Саратовский районный суд постановил заблокировать пять ссылок с инструкциями по изготовлению туристических и каменных топоров. На это решение обратила внимание "Роскомсвобода".

Иск о запрете подала прокуратура Воскресенского района Саратовской области. По версии ведомства, информация на этих сайтах связана с незаконным изготовлением оружия.

"Наличие в свободном доступе на указанном сайте подобного рода способов изготовления оружия, нарушает права неопределенного круга лиц — потребителей информационных услуг и ставит под угрозу законные интересы Российской Федерации", — говорится в решении суда.

На первом сайте "МеталлоСтрой" автор подробно разбирал, какие бывают виды топоров и для чего их используют. А также рассказывал, как из обычного топора сделать топор викинга.

На других ресурсах также объясняли, как выбирать топор в магазине, и какие из изделий удобнее применять в хозяйстве. Авторы в том числе рассказывают о топорах из камня, дисковой плиты, арматуры и других подручных средств.

Большинство аналогичных изделий можно купить в специализированных магазинах. Но их цена для туриста или жителя тайги может оказаться слишком высокой, пишут авторы заблокированных ресурсов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG