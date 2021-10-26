Суд в Саратове запретил инструкции по созданию топоров

Саратовский районный суд постановил заблокировать пять ссылок с инструкциями по изготовлению туристических и каменных топоров. На это решение обратила внимание "Роскомсвобода".

Иск о запрете подала прокуратура Воскресенского района Саратовской области. По версии ведомства, информация на этих сайтах связана с незаконным изготовлением оружия.

"Наличие в свободном доступе на указанном сайте подобного рода способов изготовления оружия, нарушает права неопределенного круга лиц — потребителей информационных услуг и ставит под угрозу законные интересы Российской Федерации", — говорится в решении суда.

На первом сайте "МеталлоСтрой" автор подробно разбирал, какие бывают виды топоров и для чего их используют. А также рассказывал, как из обычного топора сделать топор викинга.

На других ресурсах также объясняли, как выбирать топор в магазине, и какие из изделий удобнее применять в хозяйстве. Авторы в том числе рассказывают о топорах из камня, дисковой плиты, арматуры и других подручных средств.

Большинство аналогичных изделий можно купить в специализированных магазинах. Но их цена для туриста или жителя тайги может оказаться слишком высокой, пишут авторы заблокированных ресурсов.