Глушилки XXI века. Иван Беляев – о запретах и блокировках

Российские власти обещают заблокировать YouTube в отместку за удаление немецкоязычных каналов RT. Конечно, хочется сразу поискать причины, по которым эта блокировка не удастся или даже не будет предпринята. Например: YouTube обладает в России колоссальной аудиторией, несравнимой с тем же Тelegram, который Роскомнадзор пытался блокировать несколько лет назад. И в одночасье лишить россиян такого крупного источника контента, вероятно, невозможно. Кроме того, опыт блокировок со стороны российского государства может показаться не слишком-то удачным. Тelegram задавить не смогли, и кремлёвские пропагандисты сами преспокойно продолжали туда писать всё время работы блокировок. Благополучно работает и Twitter, который Роскомнадзор начал "замедлять" весной.

Это были поводы для оптимизма. Но я предлагаю посмотреть на дело несколько пессимистичнее. Для этого есть несколько причин. Борьба Роскомнадзора с интернет-сервисами может показаться неповоротливой, неумелой и неэффективной. Во многом она такая и есть. Но, так или иначе, тамошние специалисты накапливают опыт, а государство совершенно не планирует на этой борьбе экономить. Тут уж как в старом анекдоте: это дети будут меньше есть. В конце концов, Советский Союз тратил на работу глушилок больше, чем Соединённые Штаты тратили на работу своих вещавших на СССР радиостанций. Даже с учётом того, что часть денег на "глушилки XXI века", как водится, будет украдена, вливания в эту борьбу всё равно окажутся огромными.

Через десять лет будем передавать друг другу флешки, как это делали на Кубе, и радоваться, что их у нас пока не отбирают

Конечно, в России по-прежнему много людей, готовых бороться за свободный доступ к интернету. Есть технологии и сервисы, которые помогают обходить блокировки. Но, к сожалению, всё это своего рода партизанская война против регулярной армии. Даже если регулярная армия воюет плохо, а партизаны хорошо, ресурсы и инфраструктура всегда остаются на стороне первой, а не последних. Кроме того, не надо переоценивать готовности к борьбе. До последней капли крови сражаться за свободный доступ к соцсетям будет заведомое меньшинство. Большинство рано или поздно плюнет, сдастся. Даст слабину. Уйдёт на разрешённый сайт, чтобы не возиться с доступом к запрещённому.

То, что с современным российским государством на длинной дистанции им не тягаться, кажется, понимают и в интернет-компаниях. Apple и Google пошли навстречу Кремлю в его борьбе с "умным голосованием" (хотя речь шла о блокировках списков кандидатов в депутаты и сложно себе представить какой-то более легальный контент), а Павел Дуров так просто побежал сотрудничать, причём куда быстрее, чем кто-то мог ожидать.

Скорее всего, если в этот раз всё обойдётся, то отчасти по таким причинам: для российского режима заблокировать YouYube – это пока слишком решительный шаг; но отчасти и потому, что Google сам пойдёт на какие-то уступки, и даже интересно, как их оформят. Десять лет назад можно было смеяться над "суверенизацией" Рунета, а сейчас уже совсем не так смешно. Через десять лет будем передавать друг другу флешки, как это делали на Кубе, и радоваться, что их у нас пока не отбирают.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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