Суд в Швейцарии оправдал бывшего сотрудника белорусского милицейского спецназа СОБР Юрия Гаравского по делу о похищении оппозиционеров режиму Александру Лукашенко. Он признался в них сам, но потом отказался от своих слов. Он признан невиновным и во введении правосудия в заблуждение.

О решении окружным суда Роршаха сообщили из зала корреспонденты DW и газеты "Новы Час". Гражданские иски родственников пропавших без вести оппозиционеров будут направлены в другой суд.

Гаравский утверждает, что участвовал в похищении и убийстве милицией противников Лукашенко в 1999 году. Тогда исчезли бывший белорусский министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший вице-спикер Верховного совета Виктор Гончар и его друг, бизнесмен Анатолий Красовский.

Бывший милиционер сам обратился в редакцию DW и заявил, что готов дать показания под присягой в суде. Он к тому времени жил уже в Европе, запросив в Швейцарии убежища.

Власти судили его по заявлению нескольких правозащитных организаций в рамках универсальной юрисдикции, согласно которой тяжкое преступление, совершенное в одной стране, может стать предметом расследования в другой. Однако законы не позволяют привлечь его к ответственности за убийства или соучастие в них, поскольку предполагаемые расправы над противниками режима происходили на территории Беларуси, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

Перед судом обвиняемый заявлял, что сам стрелял в одного из убитых оппозиционеров во время внесудебной казни. В ходе рассмотрения дела он заявил, что его неправильно перевели.

В интервью DW он заявлял, что в убийствах участвовали тогдашний министр внутренних дел Юрий Сиваков и глава Совета безопасности Виктор Шейман. Они обвинения отрицают, как и командир подразделения СОБР, в котором служил Горавский.

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