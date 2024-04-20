Суд в Томске постановил выдворить из России латвийского рэпера Платину

Кировский районный суд Томска постановил выдворить из России латвийского рэпера Платину, сообщил в субботу телеграм-канал "Милый Томск".

До отправки в Латвию музыкант будет находиться в спецприемнике в Томске. Его также оштрафовали на четыре тысячи рублей.

Рэпера, настоящее имя которого Роберт Плаудис, задержали днём ранее во время концерта в городском клубе Face. Во время его выступления на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском, забрали Платину и увезли, пишет "Медуза".

Полиция составила на рэпера протоколы об употреблении наркотиков (за отказ от медосвидетельствования), незаконной трудовой деятельности и нарушении порядка пребывания в России, отмечает SOTA. По версии следствия, Плаудис занимался на территории России трудовой деятельностью, хотя въехал в страну по туристической визе.

В 2021 году с просьбой проверить трек Платины на предмет пропаганды наркотиков в полицию обращалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. После задержания рэпера в Томске она заявила, что "причины этого ей неизвестны".