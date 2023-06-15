Суд в Уфе арестовал 17-летнего местного жителя по делу "Артподготовки"

Суд в Уфе арестовал 17-летнего местного жителя по обвинению в участии в деятельности признанной в России террористической организации.



По версии следствия, подросток переписывался в интернете с участниками движения "Артподготовка", которое российские власти объявили террористической.



"Особый интерес у несовершеннолетнего вызывали запланированные "Артподготовкой" на территории Российской Федерации фейковые акции и террористические акты, направленные на дестабилизацию деятельности государственных органов и последующий насильственный захват власти", — цитирует Idel.Реалии пресс-релиз ФСБ.

Движение "Артподготовка" организовал саратовский политик Вячеслав Мальцев. На 5 октября 2017 года он назначил так называемую революцию, призвав россиян выйти в этот день на площади своих городов. После этого сторонников Мальцева стали арестовывать по всей России даже за одиночные пикеты. Были заведены десятки уголовных дел, многие обвиняемые получили длительные сроки заключения.

Верховный суд России признал движение "Артподготовка" экстремистской организацией. Самого Мальцева заочно арестовали по обвинению в призывах к экстремизму, но он успел покинуть Россию. Ряд оппозиционеров считают его провокатором, который работал на ФСБ.

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