Какие слова подрывают авторитет российской армии? Оппозиционеры – одиночки, находящиеся в России и продолжающие выступать против войны в Украине? Как долго намерена терпеть их власть, которой удалось полностью зачистить улицы от массовых протестов?

Легко ли быть русским за пределами России? Кто автор фразы "паспорт хорошего русского", которая рассорила либеральную общественность в стране и за ее пределами? Как надо помогать эмигрантам из России, которые выступают против войны в Украине и политики Владимира Путина?

Рубль легкого поведения. Крутые горки российской валюты. Куда вкладывать деньги, когда правила игры устанавливает военная экономика, а экспорт доминирует над импортом?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Александром Морозовым, российским юристом и общественным деятелем Марком Фейгиным, а также с инвестором и экономистом Евгением Коганом.

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