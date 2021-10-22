Суд вернул полиции протокол по делу солиста Мариинки Виктора Коротича

Октябрьский суд Санкт-Петербурга вернул полиции протокол по делу оперного певца, солиста Мариинского театра Виктора Коротича, которого ранее жёстко задержали, указав на схожесть с человеком в розыске.

Материалы в отношении артиста суд вернул составителям – в первый отдел полиции управления МВД по Адмиралтейскому району Петербурга, обосновав решение необходимостью устранить недостатки. Суд, в частности, отмечает, что в протоколе не зафиксировано применение к Коротичу физической силы, боевых приёмов и спецсредств, что отражено в материалах дела. Также отсутствуют документы, которые обосновывают законность требований полицейских к артисту.

По административной статье о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов, которую Коротичу вменяли, ему грозили 15 суток ареста, отмечает "Медуза" (признана СМИ-иноагентом).

17 октября в интернете появилось видео с рассказом Виктора Коротича о своём задержании. По словам артиста, трое полицейских подошли к нему на улице в центре Петербурга и попросили показать документы, сославшись на то, что якобы похожий на него человек находится в розыске. Певец оказался без документов и проехать в отдел отказался. Он говорит, что опасался не успеть на вечерний спектакль. После этого, по словам Коротича, полицейские применили к нему силу.

В протоколе оперативников, представленном суду, утверждается, что, увидев сотрудников полиции, Коротич изменил маршрут следования и пытался избежать встречи. "В попытках противодействия сотрудникам размахивал руками, хватал полицейского за руки и форменное обмундирование", - приводит содержание протокола объединённая пресс-служба городских судов.