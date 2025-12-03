Суд вынес приговор за убийство активиста Виталия Иоффе

Калининский районный суд Петербурга приговорил к 10 годам и 1 месяцу колонии строгого режима квир-активиста Александра Синько (иногда называющего себя Александрой и заявляющего о своей трансгендерной идентичности; ряд СМИ называют его "Александрой Синько") по обвинению в убийстве оппозиционного активиста Виталия Иоффе. Об этом сообщают "Медиазона" и проект "Слово защите".

Процесс проходил в закрытом режиме, от участия присяжных, как сообщается, Синько отказался.

Об убийстве Иоффе стало известно в сентябре 2024 года. Синько признал свою вину. Вскоре после убийства он показал фотографии тела Иоффе с ножевыми ранениями в своём телеграм-канале и заявил, что планирует покончить с собой. Через несколько часов сдался с повинной полиции в Выборге.

Свои действия квир-активист тогда объяснил самообороной, утверждая, что Иоффе пытался его изнасиловать. В ответ Синько, по информации телеграм-каналов, несколько десятков раз ударил Иоффе ножом. В пресс-службе судов Петербурга заявили, что подсудимый признал, что оговорил погибшего, а истинной причиной убийства назвал "личную неприязнь". Комментариев самого осуждённого или его адвокатов не было.

Виталию Иоффе было 53 года. Он неоднократно участвовал в политических акциях, в том числе против войны в Украине и в поддержку политзаключенных. На митингах его не раз задерживали .

Дочь Иоффе Елена рассказала изданию "Бумага", что её отец и Синько были знакомы и часто общались. Сама Елена Иоффе поддерживала Синько в его выступлениях за права трансгендерных людей.