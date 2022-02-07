Суд взыскал с Любови Соболь 350 тысяч рублей по иску Пригожина

Симоновский суд Москвы взыскал с соратницы Алексея Навального Любови Соболь 350 тысяч рублей по иску петербургского бизнесмена, "повара Путина" Евгения Пригожина. Истец требовал с Соболь, которая в данный момент находится за пределами России, компенсации морального вреда, "причинённого распространением не соответствующих действительности и порочащих сведений".

В апреле прошлого года Симоновский суд взыскал с Соболь 500 тысяч рублей по такому же иску.

За последние несколько лет Евгений Пригожин подал множество исков против оппозиционера Алексея Навального и его сторонников. Суды обязали выплатить "повару Путина" и его компаниям десятки миллионов рублей, посчитав, что расследования команды Навального задели честь и достоинство бизнесмена. В одном из материалов утверждалось, что некачественная продукция комбината "Московский школьник", который связывают с Пригожиным, оказалась причиной вспышки дизентерии в московских детских садах и школах.

Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина", с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с Пригожиным, заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей.

Бизнесмена также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей" и с созданием "частной военной компании Вагнера", принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трёх российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний "повара Путина" в Африке.

В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список. "Повар Путина" также находится под санкциями Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес.

В июне в СМИ были опубликованы судебные документы, которые доказывают, что Евгений Пригожин в 1980-х годах был осуждён за грабёж, разбой и мошенничество.

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