Украина начала национализацию активов Олега Дерипаски

Украина начала национализацию предприятий российского бизнесмена Олега Дерипаски. Соответствующее решение принял высший антикоррупционный суд, сообщает СБУ.

Украине отойдут в собственность "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер". Стоимость активов составляет более 10 миллиардов гривен (270 миллионов долларов).

В заявлении СБУ говорится, что Дерипаска входит в ближайшее окружение военно-политического руководства России. Бизнесмен, по версии спецслужбы, руководил предприятиями через подконтрольные структуры в разных регионах Украины.

В свою очередь Генпрокуратура Украины сообщила, что в доход государства у Дерипаски изъяты 350 объектов собственности стоимостью более двух миллиардов гривен.

Олег Дерипаска находится в санкционном списке США с 2018 года. Вашингтон тогда заявил, что бизнесмен представляет по всему миру интересы российских властей, в том числе владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Кроме того, его заподозрили во вмешательстве в американские выборы.

В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима – это уголовное преступление.

С 2022 года бизнесмен также находится под санкциями Евросоюза и Великобритании из-за войны России с Украиной.

Дерипаска все обвинения отрицает.

Больше новостей Радио Свобода: