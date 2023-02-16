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Украина начала национализацию активов Олега Дерипаски

Олег Дерипаска

Украина начала национализацию предприятий российского бизнесмена Олега Дерипаски. Соответствующее решение принял высший антикоррупционный суд, сообщает СБУ.

Украине отойдут в собственность "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер". Стоимость активов составляет более 10 миллиардов гривен (270 миллионов долларов).

В заявлении СБУ говорится, что Дерипаска входит в ближайшее окружение военно-политического руководства России. Бизнесмен, по версии спецслужбы, руководил предприятиями через подконтрольные структуры в разных регионах Украины.

В свою очередь Генпрокуратура Украины сообщила, что в доход государства у Дерипаски изъяты 350 объектов собственности стоимостью более двух миллиардов гривен.

  • Олег Дерипаска находится в санкционном списке США с 2018 года. Вашингтон тогда заявил, что бизнесмен представляет по всему миру интересы российских властей, в том числе владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Кроме того, его заподозрили во вмешательстве в американские выборы.
  • В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима – это уголовное преступление.
  • С 2022 года бизнесмен также находится под санкциями Евросоюза и Великобритании из-за войны России с Украиной.
  • Дерипаска все обвинения отрицает.

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