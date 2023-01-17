Суд закрыл дело против якутского журналиста за слово "фронт"

Суд в Якутии прекратил дело по статье о дискредитации российской армии, возбуждённое против местного журналиста Тимофея Ефремова за слово "фронт" в прямом эфире. Об этом Ефремов рассказал Сибирь.Реалии.

Дело закрыли из-за нарушения сроков рассмотрения.

В конце сентября Ефремов, рассказывая в эфире телеканала "Дождь" о митинге против мобилизации в Якутске, использовал фразу "женщину же на фронт не отправишь". Эфир посмотрела Анна К. и написала на Ефремова донос в ФСБ. По её мнению, под словом "фронт" журналист подразумевал слово "война", а не "специальная военная операция".

Якутский городской суд согласился с домыслами Анны К. и оштрафовал Ефремова на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. В декабре Верховный суд Якутии отменил решение о штрафе и отправил дело на пересмотр.

После вторжения в Украину российские власти под угрозой наказания обязали использовать в публичных выступлениях формулировки Минобороны. Ведомство настаивает, что российская армия участвует в "спецоперации", мобилизованные отправляются на "линию соприкосновения", а из оккупированных украинских территорий "осуществляется перегруппировка" войск.

При этом провластные СМИ и президент России Владимир Путин используют слова "фронт" и "война" без правовых последствий.

Статья о дискредитации российской армии появилась в административном кодексе России вскоре после её вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией". Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.

По данным "Медиазоны", на середину декабря по статье о дискредитации было заведено более 5,5 тысяч дел.

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