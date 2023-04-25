Суд заочно арестовал украинца, обвиняемого в убийстве Дугиной

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Богдана Цыганенко. ФСБ обвиняет его в причастности к убийству Дарьи Дугиной, дочери публициста Александра Дугина, которого считают одним из главных идеологов войны с Украиной.

По версии спецслужбы, незадолго до убийства Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию и обеспечил предполагаемую исполнительницу преступления, также арестованную заочно гражданку Украины Наталью Вовк, поддельными документами, автомобильными номерами и непосредственно бомбой. За день до подрыва Дугиной, как считают в ФСБ, Цыганенко покинул Россию.

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля. Дугина возвращалась из Подмосковья в Москву с фестиваля "Традиция", в котором принимала участие вместе с отцом. Бомба была заложена под машину, сама погибшая находилась за рулём. ФСБ считает организаторами убийства украинские спецслужбы.

По одной из версий, изначальной целью теракта был Александр Дугин, который должен был возвращаться в Москву с дочерью, однако в последний момент он сел в другой автомобиль.

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