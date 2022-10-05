Российский радикально-правый философ Александр Дугин обратился в правоохранительные органы Чехии с заявлением о возбуждении уголовного дела против министра обороны страны Яны Черноховой. Политик обвинил её в поддержке терроризма за твит о покушении на его дочь. Об этом сообщает издание Aktuálně.cz.

Дугина была взорвана в машине в Подмосковье в августе 2022 года. Убийство приписала себе ранее неизвестная организация "Национальная республиканская армия," ведущая следствие ФСБ обвинила в организации и исполнении Службу безопасности Украины. Министр Чернохова после взрыва написала в твиттере, что ночь, в которую состоялось покушение, "запомнится в России."

"Я подавляю естественную человеческую реакцию на трагическую смерть, — написала она. — Но это настоящие убийцы и разжигатели войны. И мне не жаль ни дочери, ни скорбящего отца. Мне жаль тысячи людей, убитых в результате их пропаганды и отвратительной идеологии".

В заявлении Дугина говорится, что этой записью министр совершила преступление по поддержке и пропаганде терроризма, публично одобрив террористический акт. Если дело будет возбуждено, политику будет грозить до 12 лет лишения свободы. Чернохова заявила Aktuálně.cz, что не поддерживает терроризм. "Подать жалобу, даже самую бессмысленную, может любой", — отметила она.

Дугин обратился с заявлением через бывшего депутата обеих палат чешского парламента Иржи Вывадила, который сейчас занимается адвокатурой. Он занимал должность в организации "Друзья России в Чехии", а после февральского вторжения России в Украину заявил, что хочет создать организацию "Друзья Путина". Он утверждает, что к нему за помощью в подаче жалобы обратились из России.