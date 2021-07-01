Суд запретил бот для "пробива" личных данных

Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора признал незаконной деятельность "Глаза Бога" — Telegram-бота, ищущего информацию о людях по базам данных. Роскомнадзор считает, бот нарушает права граждан "посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия".

Представитель "Глаза Бога" Сергей Каленик ранее говорил, что создатели бота несогласны с претензиями надзорного ведомства. В том случае, если суд встанет на сторону Роскомнадзора, сообщал Каленик, команда бота предложит пользователям альтернативные решения "строго в рамках требований государственных органов".

Бот использовал для поиска как открытые источники, так и базы, нелегально попавшие в интернет. Основатель "Глаза Бога" Евгений Антипов уточнил, что суд заблокировал клон бота: "От РКН в Таганском суде была просьба заблокировать тот бот, где была найдена запрещённая информация, на которую была написана жалоба. Его заблокировали. Этот бот никакого отношения ко мне не имеет. Наши сайты все функционируют, главный бот функционирует".

Клоны бота стали появляться в сети в марте, когда Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать сервисы, которые собирают и распространяют персональные данные россиян. Тогда владельцы сообщали, что намерены урегулировать ситуацию в правовом поле и добиться возможности работать легально.

В апреле у Антипова прошли обыски. После этого Антипов заявил, что бот удалил все данные, которые могли использоваться для "пробива" сотрудников силовых структур.