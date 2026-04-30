Судно с зерном после протеста Киева покинуло израильские воды

Судно Panormitis с грузом зерна, как утверждается, похищенным Россией с оккупированных украинских территорий, покинуло территориальные воды Израиля - после протеста Украины против возможной попытки разгрузить его в порту Хайфы.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил в четверг, что судно отошло в нейтральные воды.

"Очередная попытка российской стороны легализовать зерно, незаконно вывезенное с временно оккупированных территорий Украины, сорвана. На основании переданных украинской стороной материалов компетентные органы Израиля приступили к выполнению запроса", - написал Кравченко в Telegram.

Украинский генпрокурор отметил, что выход судна в нейтральные воды не прекращает уголовное производство: "Украина отслеживает движение всех российских судов и будет применять все доступные механизмы международного правового сотрудничества для ареста имущества, установления всех участников схемы и привлечения их к ответственности".

Этому предшествовала публичная полемика между министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром после того, как украинский дипломат предостерег Израиль от выдачи разрешения на разгрузку в своих портах судна с краденым зерном. Саар заявлял, что "обвинения не являются доказательствами", но отмечал при этом, что "дело будет рассмотрено", и что "Израиль - государство, которое соблюдает верховенство права и имеет независимые правоохранительные органы".

Украина неоднократно обвиняла Россию в краже зерна на оккупированных территориях.



