Сунак и Байден заявили о дальнейшей поддержке Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече в Вашингтоне заявили, что поддержка Украины в продолжающейся войне с Россией не ослабнет.

У Вашингтона будет необходимое финансирование – столько сколько потребуется – поскольку Москва продолжает свое агрессивное вторжение, отметил Байден на пресс-конференции в Белом доме.

По словам премьера Великобритании, сторонникам Украины необходимо дать чёткий сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что ему не стоит ждать прекращения помощи Киеву.

Кроме того, лидеры двух стран поддержали новую "Атлантическую декларацию" для расширения сотрудничества в решении экономических проблем, стоящих перед их двумя странами. Согласно плану, Великобритания и США будут укреплять свои цепочки поставок, разрабатывать технологии будущего и инвестировать в отрасли друг друга.

Выйдя из ЕС, Лондон укрепляет отношения с Вашингтоном, чтобы эффективнее противостоять существующим угрозам, в частности, агрессивному курсу России, отмечает Голос Америки.

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